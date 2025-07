Germania: Siemens presenta i nuovi treni a batteria per una mobilità regionale a basse emissioni

Una pietra miliare per la transizione della mobilità nella Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW): i nuovi treni a batteria Mireo Smart Plus B a basse emissioni per la Regiobahn sono stati presentati ufficialmente presso il centro test di Siemens Mobility a Wegberg-Wildenrath. Con il loro imminente impiego sulla linea RE 47 tra Remscheid-Lennep e la stazione centrale di Düsseldorf a partire dall’estate 2026, la Regiobahn rappresenta un esempio concreto di mobilità a impatto zero sul clima. I tre innovativi treni a batteria a due carrozze di Siemens Mobility rappresentano un futuro sostenibile per la mobilità regionale e avvicinano la Renania Settentrionale-Vestfalia all’auspicata transizione dei trasporti. I tre nuovi treni a batteria, con un’autonomia fino a 120 chilometri e una velocità massima di 140 km/h, sostituiscono i veicoli diesel precedentemente in servizio, consentendo un trasporto ferroviario pressoché privo di emissioni su questa importante tratta pendolare. Grazie alla collaborazione con Smart Train Lease, azienda specializzata in soluzioni per veicoli ferroviari, l’approvvigionamento è stato completato in modo rapido ed efficiente.

“Siamo molto lieti di poter offrire ai nostri passeggeri sulla linea RE 47 un’alternativa affidabile anche l’anno prossimo. I treni Mireo Smart BEMU rappresentano la soluzione ideale in termini di disponibilità, comfort e mobilità a zero emissioni, e i nostri dipendenti potranno contare su un ambiente di lavoro moderno. Dopo tre anni di faticoso utilizzo di servizi sostitutivi ferroviari, siamo fiduciosi di poter offrire un collegamento interessante tra Remscheid e Düsseldorf. Il Mireo Smart elettrico a batteria è perfetto per la tratta impegnativa con il ponte Müngstener Brücke, non elettrificabile”, afferma Götz Nink, Amministratore Delegato di Regiobahn.

“I modernissimi treni Mireo Smart standardizzati di Siemens Mobility rappresentano un’importante pietra miliare per il trasporto ferroviario ecosostenibile nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Grazie alla piattaforma di veicoli intelligenti, possiamo fornire questi treni a batteria particolarmente potenti e confortevoli in tempi record”, spiega Benjamin Dobernecker, Amministratore Delegato di Smart Train Lease GmbH.

“Da gennaio, VRR è l’azionista di maggioranza di Regiobahn. Grazie a questa partecipazione, siamo riusciti ad acquistare nuovi veicoli a zero emissioni locali per la gestione della linea RE 47 da Remscheid via Solingen a Düsseldorf. Per i passeggeri, il trasporto tra il Bergisches Land e il capoluogo di regione con la RE 47 rappresenta un grande vantaggio. I viaggiatori possono raggiungere direttamente Düsseldorf senza cambiare treno”, afferma Alexandra Westerkamp, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Regiobahn e Responsabile di Dipartimento di VRR.

Moderni, confortevoli e rispettosi dell’ambiente: i nuovi treni Mireo Smart Plus B stabiliscono nuovi standard nel trasporto locale

I treni a batteria Mireo Smart Plus B a due carrozze stupiscono per un’autonomia fino a 120 chilometri e raggiungono una velocità massima di 140 km/h, sia in modalità a linea aerea che a batteria. Con un totale di 122 posti a sedere, ampie aree multifunzionali e una prima classe separata con 8 posti a sedere, offrono un’esperienza di viaggio confortevole per diverse esigenze.

Un ulteriore comfort per i passeggeri è garantito dal Wi-Fi, dall’accesso senza barriere e dalla silenziosità dei treni. Gli ampi vani di passaggio tra le carrozze e un design degli interni curato nei minimi dettagli creano un elevato senso di sicurezza. I treni possono ospitare fino a 12 biciclette. Numerose prese di corrente e porte di ricarica USB consentono ai passeggeri di ricaricare comodamente i propri dispositivi mobili durante il viaggio. Un altro punto di forza è l’innovativa soluzione ad alta frequenza per i finestrini di Siemens Mobility, che migliora significativamente la ricezione dei telefoni cellulari a bordo.

Il Mireo Smart Plus B sfrutta l’infrastruttura esistente in modo particolarmente efficiente: le batterie possono essere ricaricate sia durante la guida che da fermi, senza necessità di ulteriori sistemi di ricarica. Per l’impiego sul Düssel-Wupper-Express (RE 47) a partire dall’estate 2026, ciò significa: nessuna modifica strutturale, nessun investimento aggiuntivo. Grazie alla tecnologia all’avanguardia del carburo di silicio (SiC), il treno si distingue per un consumo energetico particolarmente basso. Questo non solo aumenta l’efficienza energetica, ma riduce anche in modo sostenibile i costi operativi: un vantaggio sia per l’ambiente che per l’efficienza economica.

La manutenzione dei treni sarà affidata a Siemens Mobility nell’ambito di un contratto di servizio completo, che garantisce una disponibilità pressoché al 100% nelle operazioni quotidiane. In futuro, la manutenzione preventiva e correttiva verrà effettuata presso il Centro Servizi Ferroviari di Dortmund di Siemens Mobility, uno dei centri di manutenzione più moderni d’Europa. Siemens Mobility utilizza i servizi digitali della piattaforma Railigent X per monitorare costantemente i treni e analizzarli per individuare eventuali guasti, in modo da poterli ordinare tempestivamente all’officina di Dortmund per gli interventi di manutenzione. In questo modo, Siemens Mobility e Smart Train Lease forniscono la loro gamma completa di servizi a Regiobahn.

L’introduzione dei treni a batteria rientra in una strategia globale volta a ridurre le emissioni di CO2 nel trasporto pubblico e dimostra l’impegno della regione verso soluzioni di mobilità innovative e sostenibili.

