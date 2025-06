Germania: nuovi tram Škoda entrano nel servizio passeggeri a Francoforte sull’Oder

I passeggeri di Francoforte sull’Oder possono ufficialmente utilizzare i nuovi tram prodotti dal Gruppo Škoda, a seguito dell’autorizzazione ufficiale dei veicoli al trasporto passeggeri. Otto tram sono già in città, con altri due in arrivo nei prossimi giorni. Gli ultimi tre sono nelle ultime fasi di produzione. I tram fanno parte della vita quotidiana di Francoforte da oltre 125 anni. Con l’entrata in servizio dei nuovi veicoli Škoda 46T, la Stadtverkehrsgesellschaft mbH Francoforte sull’Oder sta iniziando la graduale sostituzione della sua obsoleta flotta KT4.

“Francoforte è la prima città a mettere in servizio i nuovi tram per i passeggeri, e questo rappresenta un passo fondamentale in questo ambizioso progetto. Questo contratto ha riunito tre città con requisiti tecnici diversi, ma con una visione comune per un trasporto moderno e accessibile. Soddisfare tutte queste esigenze con un’unica piattaforma non è stato facile, ma è esattamente il tipo di sfida che vogliamo affrontare. È fantastico vedere che questo impegno sta dando i suoi frutti per le persone che utilizzano questi tram ogni giorno”, ha dichiarato Jan Christoph Harder, Presidente della Regione Ovest e Nord del Gruppo Škoda.

La fornitura fa parte di un contratto congiunto firmato dalle città di Francoforte sull’Oder, Cottbus e Brandeburgo sulla Havel. Il Gruppo Škoda fornisce una piattaforma di veicoli condivisa, su misura per le esigenze della rete di ciascuna città. Sebbene i tram siano pressoché identici nel design, sono adattati a tre ambienti operativi molto diversi, una sfida fondamentale del progetto.

A Cottbus sono stati consegnati sei tram Škoda 47T, attualmente in fase di autorizzazione per il trasporto passeggeri. Un settimo è quasi ultimato. Nel 2022, Cottbusverkehr ha esercitato un’opzione per altri 15 veicoli, di cui sette già in fase di produzione iniziale.

A Brandeburgo sulla Havel sono stati consegnati due tram e altri due sono in fase di assemblaggio finale. Come quelli di Francoforte e Cottbus, i veicoli offrono una migliore accessibilità, comfort per i passeggeri e un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico.

Si prevede che tutte e tre le città introdurranno gradualmente i nuovi tram nei prossimi mesi, con l’avanzare delle consegne e delle autorizzazioni.

