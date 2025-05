Germania, guida autonoma nei trasporti pubblici: al via il progetto KIRA con gli utenti test

Per la prima volta, il progetto pionieristico KIRA per il trasporto pubblico locale autonomo trasporta passeggeri. I clienti possono ora prenotare e utilizzare le navette nella città di Langen e nel comune di Egelsbach, nel distretto di Offenbach. Devi essere registrato come utente di prova e aver bisogno dell’app KIRA del progetto. Nella seconda metà dell’anno ciò dovrebbe essere possibile anche in alcune parti di Darmstadt.

KIRA è il primo progetto in Germania a testare veicoli autonomi per il trasporto pubblico con livello di automazione 4 e passeggeri. Il livello 4 significa che un veicolo si muove in modo autonomo, cioè senza conducente, all’interno di un’area definita. Il nome del progetto KIRA sta per “Funzionamento regolare basato sull’intelligenza artificiale di trasporti autonomi su richiesta”. Di questo si occupano la Deutsche Bahn (DB) e la Rhein-Main Transport-Verband (RMV).

Patrick Schnieder, Ministro Federale dei Trasporti: “La guida autonoma è una tecnologia chiave per una mobilità innovativa, ecologica e senza barriere. In futuro, dovrebbe quindi essere parte integrante della prassi in tutta la Germania. Sostenendo il progetto KIRA, vogliamo ispirare i cittadini locali riguardo a questa tecnologia: possono essere prelevati facilmente e comodamente da navette autonome e portati a destinazione. In questo modo, rendiamo la guida autonoma un’esperienza tangibile e dimostriamo come questa forma di mobilità possa migliorare la qualità della vita delle persone nella regione.”

Kaweh Mansoori, Ministro dell’Economia, dell’Energia, dei Trasporti, dell’Edilizia Abitativa e delle Aree Rurali dell’Assia, ha dichiarato: “L’Assia sta definendo nuovi standard nell’utilizzo di tecnologie pionieristiche nel settore dei trasporti. Con l’odierno lancio delle navette on-demand con livello di automazione 4 nel distretto di Offenbach, siamo il primo Land federale in Germania a offrire ai passeggeri l’accesso a questa forma innovativa di mobilità. Il nostro obiettivo è rendere il trasporto pubblico locale attraente e accessibile a tutti, soprattutto nelle aree suburbane e rurali. La guida autonoma nel trasporto pubblico locale è un elemento chiave per garantire la mobilità a tutti e migliorare la qualità della vita. Per questo motivo seguiamo con grande interesse il progetto pilota KIRA: rappresenta un modello per la mobilità del futuro.”

Knut Ringat, CEO di Rhein-Main Transport Association: “Grazie alla guida autonoma, in futuro il trasporto pubblico potrà essere offerto sempre e ovunque. A trarne beneficio saranno soprattutto le regioni rurali. Quando minibus senza conducente, prenotabili in modo flessibile, saranno operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in luoghi in cui attualmente gli autobus di linea transitano solo poche volte al giorno, il trasporto pubblico diventerà accessibile a tutti e significativamente più attraente. Con il progetto di punta KIRA, stiamo assumendo un ruolo guida e, per la prima volta in Germania, stiamo testando veicoli autonomi con passeggeri nel traffico di linea. Questo ci pone sulla strada giusta per integrare i servizi di trasporto pubblico con navette autonome on-demand entro il 2030 e ampliarli, soprattutto nelle aree rurali.”

Evelyn Palla, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo DB per il Trasporto Regionale: “La guida autonoma offre un’enorme opportunità per rendere il trasporto pubblico più attraente e accessibile, soprattutto al di fuori delle grandi aree metropolitane. Il progetto KIRA offre un’anteprima impressionante di ciò che è possibile realizzare. Come partner solido del settore pubblico, noi di DB Regio vogliamo continuare a svolgere il nostro ruolo nel plasmare attivamente il trasporto pubblico di domani.”

Johann Jungwirth, Vicepresidente Esecutivo Veicoli Autonomi di Mobileye: “Una mobilità del futuro più sicura, accessibile e sostenibile sarà garantita dai veicoli a guida autonoma. KIRA è un pioniere nel dimostrare come una soluzione di mobilità di questo tipo potrebbe essere realizzata in Germania. Siamo orgogliosi che il primo test di un’offerta di mobilità autonoma per il trasporto pubblico in Germania sia reso possibile dalla tecnologia Mobileye.”

I sei veicoli sono operativi nelle aree operative dei partner regionali del progetto HEAG mobilo e della Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF). Guidano nel traffico continuo a velocità che possono raggiungere i 130 chilometri orari. La decisione su tutte le manovre di guida spetta al veicolo. Durante le operazioni di prova del progetto KIRA, a bordo è sempre presente un conducente addetto alla sicurezza. Le manovre di guida dei veicoli sono monitorate da personale tecnico addetto alla supervisione in un centro di controllo.

I servizi di trasporto autonomo su richiesta possono rendere il trasporto pubblico più flessibile e attraente. Le navette vengono ordinate su richiesta e possono garantire una mobilità completa, soprattutto nelle aree suburbane e rurali. In dieci aree del RMV sono già operativi servizi navetta a richiesta con autista. Autonomi e quindi senza personale a bordo, tali servizi possono essere utilizzati più frequentemente durante le ore non di punta e nelle aree scarsamente popolate. Un collegamento intelligente tra diversi mezzi di trasporto dovrebbe consentire una mobilità porta a porta fluida e flessibile come quella della propria automobile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.