Genova, visita del direttore dell’Agenzia nucleare dell’Uzbekistan: focus su collaborazioni industriali e ricerca tecnologica

Si è conclusa ieri la visita ufficiale a Genova di Azim Akhmedkhadjaev, direttore dell’Agenzia per l’Energia Atomica dell’Uzbekistan (Uzatom). La missione, iniziata lunedì 20 ottobre, ha avuto come obiettivo il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Uzbekistan nel settore dell’energia nucleare e lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie e competenze.

La visita segue la firma del Memorandum of Understanding siglato lo scorso maggio tra Ansaldo Energia e Uzatom, nell’ambito dei piani del governo uzbeko per la costruzione di centrali di nuova generazione e la diversificazione del mix energetico nazionale.

La delegazione uzbeka ha incontrato i vertici di Ansaldo Energia e della controllata Ansaldo Nucleare per approfondire le potenziali collaborazioni industriali e tecnologiche. Tra i momenti principali della missione, un incontro istituzionale alla Camera di Commercio di Genova con rappresentanti della Regione Liguria, del Comune di Genova, di Confindustria Liguria e Confindustria Genova, oltre ai vertici dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

Durante la permanenza in città, la delegazione ha visitato gli stabilimenti di Ansaldo Energia, la Fondazione Ansaldo e il Center for Robotics and Intelligent Systems (CRIS) dell’IIT, dove sono state illustrate le eccellenze liguri nella ricerca e nell’innovazione.

