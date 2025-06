Genova, Villa si commuove dopo l’elezione: “Grazie per la fiducia, lavorerò con imparzialità e trasparenza”

Un momento di forte emozione ha accompagnato il primo intervento ufficiale di Claudio Villa da presidente del Consiglio comunale di Genova. Dopo essere stato eletto con 29 voti favorevoli e 12 schede bianche, il consigliere del Partito Democratico ha preso la parola rivolgendosi alla sindaca Silvia Salis e all’intera aula con voce rotta dalla commozione.



Le sue parole - “Gentile sindaca, cari consiglieri, voglio esprimere il mio sincero ringraziamento per il mandato che mi avete conferito”, ha esordito Villa. “Sono molto grato per la fiducia che lei e tutti i consiglieri avete riposto in me e per l’opportunità che mi è stata data”.



Il ruolo - Il nuovo presidente ha quindi promesso un impegno fondato su competenza, imparzialità, serietà e trasparenza, nel pieno rispetto delle regole e della funzione consiliare: “Sono pronto a lavorare con voi, con lei signora sindaca e con tutti voi consigliere e consiglieri, con lealtà e grande disponibilità al confronto”.



In chiusura del discorso, Villa ha rinnovato i suoi ringraziamenti e rivolto un augurio di buon lavoro a tutta l’aula: “Vi ringrazio nuovamente per il vostro sostegno e la vostra fiducia, e auguro a lei, cara sindaca, e a tutti voi consiglieri comunali di Genova buon lavoro… e anche a me, buon lavoro”.

