Genova, via Shelley tra Corso Europa e Apparizione: proseguono i lavori sul Rio Penego
di Luca Pandimiglio
La parola ai cittadini per fare il punto sugli sviluppi, sulle tempistiche e sull’impatto quotidiano dei lavori
A Genova, in via Shelley, tra Corso Europa e Apparizione, proseguono i lavori sul rio Penego, un intervento atteso dalla cittadinanza per la messa in sicurezza della zona. In collegamento, Luca Pandimiglio dialoga con residenti e rappresentanti del territorio per raccogliere testimonianze, segnalazioni e aspettative legate ai cantieri in corso. Un’occasione per fare il punto sugli sviluppi, sulle tempistiche e sull’impatto quotidiano dei lavori su una delle aree più sensibili del levante genovese.
