Genova, via Redipuglia riapre dopo sei mesi: torna la normale viabilità tra Sturla e il Gaslini

Da oggi, mercoledì 15 luglio, via Redipuglia, importante arteria viaria del quartiere di Sturla, è nuovamente aperta al traffico a pieno regime, con il ripristino della regolare circolazione. Si concludono così gli interventi di messa in sicurezza e ripristino che hanno interessato una delle principali direttrici del Levante cittadino, consentendo il ritorno alla normale viabilità.

Il Comune di Genova ha affidato all'Istituto Giannina Gaslini l'esecuzione dei lavori, realizzati dall'impresa CMB nell'ambito della concessione assegnata a Zena Project Spa per la costruzione del nuovo ospedale Gaslini. L'intervento ha previsto la completa messa in sicurezza dell'area, il consolidamento del sottosuolo, il ripristino dei sottoservizi, il rifacimento della pavimentazione stradale e tutte le verifiche necessarie per garantire il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza.

La strada era stata chiusa il 29 gennaio scorso a seguito dello sgrottamento verificatosi all'altezza del civico 18, proprio durante una seduta itinerante della giunta comunale.

"Via Redipuglia è un collegamento fondamentale tra via Dei Mille e corso Europa e la sua chiusura ha creato notevoli disagi alla viabilità", ha ricordato il consigliere del Municipio Levante Giuseppe Rappa, sottolineando come il Municipio abbia esercitato una costante pressione affinché i lavori venissero conclusi nel minor tempo possibile.

"L'importante è dare ai cittadini risposte certe. Anche se gli abitanti della zona sono relativamente pochi, questa strada rappresenta un collegamento strategico per tutto il quartiere".

Il tema è stato affrontato più volte sia nell'Osservatorio Gaslini sia nell'Osservatorio Sicurezza del Municipio Levante, dove sono state sollecitate soluzioni anche per altre criticità legate al traffico dei mezzi pesanti che quotidianamente attraversano la zona. Rappa ha ribadito, tuttavia, il valore del cantiere del nuovo Gaslini: "È un'opera importante che darà lustro a Genova e rappresenta un investimento fondamentale per la sanità".

Con la riapertura della strada cambia nuovamente anche la viabilità. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale per assistere gli automobilisti nella fase di ritorno alla normalità. "L'assetto della mobilità è tornato esattamente quello precedente al 29 gennaio", ha spiegato Giorgio Viale, assessore alla Sicurezza del Municipio Levante. "Abbiamo una pattuglia dedicata per evitare che qualcuno imbocchi contromano il tratto finale della strada, anche perché molti automobilisti sono ancora abituati alle modifiche introdotte durante la chiusura".

Resta consentita esclusivamente ai mezzi pesanti diretti al cantiere del nuovo Gaslini la particolare manovra assistita dai movieri, mentre per tutti gli altri utenti la circolazione è tornata alle regole precedenti.

"È normale che nei primi giorni ci sia qualche momento di incertezza", ha aggiunto Viale. "Abbiamo già visto automobilisti tentare inversioni di marcia perché non erano ancora a conoscenza della riapertura. Per questo stiamo presidiando l'area e fornendo indicazioni direttamente sul posto".

L'assessore ha poi rilanciato una delle principali richieste del Municipio per il futuro della zona: l'apertura dell'area del cosiddetto "Boschetto", nell'ex ospedale psichiatrico, da destinare a parcheggio.

"L'obiettivo è recuperare tra gli 80 e i 100 posti auto, dando sollievo sia ai residenti sia all'utenza del Gaslini", ha spiegato Viale. "Abbiamo già avviato interlocuzioni con gli assessorati competenti e auspichiamo che si possa arrivare presto a una convenzione con la proprietà dell'area".

Secondo il Municipio, la disponibilità di nuovi parcheggi sarà indispensabile anche in vista del completamento del nuovo ospedale, destinato ad aumentare ulteriormente il numero di utenti e visitatori.

Sui tempi necessari perché gli automobilisti si riabituino alla nuova situazione, Viale e Rappa concordano: "Probabilmente serviranno una decina di giorni. È importante continuare a informare i cittadini affinché la notizia della riapertura si diffonda il più possibile e si evitino manovre errate o inutili disagi".

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