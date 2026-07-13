Comizio di Vannacci ad Albaro, Rinaldi: “Piazza Leopardi scelta senza coinvolgere il Municipio”

Il trasferimento del comizio genovese di Roberto Vannacci a piazza Leopardi, nel cuore di Albaro, continua a far discutere. Il vicepresidente e assessore alla sicurezza del Municipio Medio Levante, Luca Rinaldi ha espresso perplessità sulla gestione dell’evento.

«La scelta di spostare il comizio in piazza Leopardi non è stata concordata né anticipata al Municipio – ha spiegato Rinaldi –. Se fossimo stati coinvolti avremmo espresso le nostre obiezioni, perché piazza Leopardi ha un valore storico, artistico e architettonico importante ed è un luogo molto vissuto dai residenti».

Secondo Rinaldi, il problema non riguarda il diritto alla manifestazione, ma l’impatto sul territorio: «È sacrosanto manifestare, ma negli ultimi mesi il Municipio Medio Levante ha dovuto affrontare numerosi eventi che hanno creato disagi ai cittadini e alle attività commerciali».

Il vicepresidente ha ricordato le conseguenze della giornata di sabato: «Era un pomeriggio di saldi, con famiglie e negozi coinvolti. Alcune aree verdi sono rimaste chiuse e diverse attività hanno risentito della situazione. Fortunatamente, grazie al grande lavoro delle forze dell’ordine, non ci sono stati problemi di ordine pubblico».

La richiesta per il futuro è un maggiore coinvolgimento dei territori: «Il Municipio è l’ente più vicino ai cittadini e dovrebbe essere informato e ascoltato nelle scelte che riguardano i quartieri. Auspichiamo anche una rotazione delle piazze, per non gravare sempre sugli stessi luoghi».

Rinaldi ha poi sottolineato l’importanza di conciliare libertà di manifestazione e sicurezza: «Quando iniziative di segno opposto si svolgono a pochi metri di distanza, i rischi aumentano. Sarebbe opportuno prevedere maggiore distanza tra manifestazioni contrapposte».

Pur mantenendo un ruolo istituzionale, Rinaldi ha ribadito la necessità di tutelare i cittadini: «Non entro nel dibattito politico, il nostro compito è rappresentare residenti, famiglie e commercianti. Ci auguriamo che piazza Leopardi possa tornare a essere vissuta come luogo di incontro e socialità».

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