Rifiuti, a Boccadasse cambia la raccolta differenziata: Amiu avvia una nuova fase per migliorare il servizio

La raccolta differenziata cambia volto a Boccadasse. Il quartiere genovese si prepara a una nuova organizzazione del servizio, con l'obiettivo di rendere più efficace la gestione dei rifiuti e migliorare il decoro urbano.

A spiegare le novità è stato Luca Zane, responsabile comunicazione di Amiu Genova, intervenuto a Liguria Live per Telenord per illustrare il percorso avviato dall'azienda e le modalità con cui cittadini e attività della zona saranno coinvolti.

Il nuovo sistema punta a ottimizzare la raccolta dei materiali differenziati, favorendo una maggiore separazione dei rifiuti e una più corretta collaborazione da parte degli utenti. L'intervento rientra nelle azioni messe in campo da Amiu per aumentare la qualità della raccolta e rispondere alle esigenze dei quartieri, soprattutto in aree caratterizzate da una forte presenza residenziale e turistica come Boccadasse.

Durante l'intervista è stato sottolineato il ruolo fondamentale dei cittadini: una corretta differenziazione dei rifiuti consente infatti di recuperare più materiali, ridurre gli scarti destinati allo smaltimento e contribuire al miglioramento dell'ambiente urbano.

Il cambiamento a Boccadasse rappresenta quindi un nuovo tassello nel percorso di trasformazione della raccolta differenziata a Genova, con Amiu impegnata ad accompagnare residenti e operatori nella fase di passaggio attraverso informazione e sensibilizzazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.