Genova, via al comitato d’indirizzo per la Zona Logistica Semplificata

Si è insediato a Genova il Comitato d’indirizzo della Zona Logistica Semplificata, con l’obiettivo condiviso di estendere i benefici fiscali e amministrativi ai porti di Savona e Vado e di avviare una Zona Franca Doganale.

Insediamento ufficiale – Il primo incontro del Comitato d’indirizzo della ZLS Porto e Retroporto di Genova si è tenuto nel pomeriggio presso la sede della Regione Liguria. Alla riunione, presieduta dal consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, hanno partecipato rappresentanti istituzionali di quattro regioni e di numerosi enti coinvolti nel sistema logistico e portuale del Nord-Ovest. L’apertura dei lavori ha visto la presenza del sindaco di Genova e commissario straordinario per il nodo logistico ligure, Marco Bucci.

Estensione benefici – Il Comitato ha espresso all’unanimità la volontà di rimodulare il perimetro della Zona Logistica Semplificata, attualmente pari a 3.637,90 ettari distribuiti tra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. L’obiettivo è includere le aree portuali di Savona e Vado, nonché ulteriori zone retroportuali piemontesi, per consentire anche a questi territori di accedere alle agevolazioni previste. Le misure riguardano semplificazioni amministrative e l’eventuale accesso a crediti d’imposta per le imprese insediate.

Zona Franca – Un secondo passo deliberato riguarda l’avvio dell’iter per la creazione di una Zona Franca Doganale interclusa. Il Comitato ha approvato la pubblicazione di una manifestazione d’interesse rivolta agli operatori economici interessati all’insediamento in queste aree. Si tratta del primo passo concreto per definire il perimetro e la gestione di spazi dove sarà possibile usufruire di vantaggi fiscali, come la sospensione dell’IVA e dei dazi doganali sulle merci.

Dichiarazioni istituzionali – “Le Zone Logistiche Semplificate sono uno straordinario strumento per favorire investimenti e sviluppo nei nostri territori”, ha dichiarato Alessio Piana, presidente del Comitato. “Con oggi abbiamo ufficialmente avviato un percorso molto atteso dalle imprese che operano da e per i nostri porti, condividendo l’esigenza di estendere queste opportunità anche alle banchine di Savona e Vado. In più, siamo i primi ad avviare l’iter per una Zona Franca Doganale interclusa che aumenta l’attrattività dell’area”.

Partecipazioni – All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore alla Logistica della Regione Piemonte Enrico Bussalino e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Lombardia Claudia Terzi, oltre ai rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli enti locali interessati.

Identità visiva – Durante la seduta è stato inoltre approvato il nuovo logo “ZLS Genova”, che accompagnerà le attività istituzionali e promozionali legate alla zona logistica. L’obiettivo è rafforzare l’identità del progetto e migliorare la comunicazione verso imprese e stakeholder.

