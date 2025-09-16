Genova verso lo stop al taser per la polizia locale. Assessore Viscogliosi: "Mai partita la sperimentazione"

Il Comune di Genova si prepara a mettere da parte il progetto di sperimentazione del taser per la polizia locale. Lo ha confermato l’assessore alla Sicurezza Arianna Viscogliosi durante una seduta del Consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione di Donatella Alfonso, rappresentante consiliare del Pd.

L’iter, avviato nel 2022 dalla precedente giunta guidata dal sindaco Marco Bucci, prevedeva l’utilizzo di due pistole elettriche da testare in via sperimentale sul territorio urbano. Tuttavia, a oggi, nessun agente della polizia municipale ha mai utilizzato il dispositivo e, secondo quanto riferito dall’assessore, la sperimentazione non è mai formalmente partita.

"Manca il regolamento comunale" - "Il periodo di sperimentazione del taser a Genova di fatto non è mai iniziato – ha spiegato la Viscogliosi –. La legge prevede che per utilizzare tale strumento sia necessaria una formazione specifica e soprattutto un regolamento comunale, che definisca le modalità della sperimentazione in base ai principi di precauzione e salvaguardia. Questo regolamento non è mai stato emanato".

Con il cambio di amministrazione, l’attuale giunta guidata dalla sindaca Silvia Salis ha deciso di non proseguire il percorso avviato dal predecessore, portando di fatto il progetto vicino a un archiviazione definitiva.

Il contesto nazionale e il caso di Genova - La questione è tornata di stretta attualità a livello nazionale dopo una serie di episodi tragici: nelle ultime settimane, tre persone sono morte in Italia durante interventi delle forze dell’ordine in cui è stato utilizzato il taser.

Anche Genova è stata recentemente teatro di un fatto analogo: lo scorso 17 agosto, Elton Bani, 41 anni, è morto dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento dei carabinieri in seguito a una segnalazione dei vicini. Il caso ha suscitato forti polemiche e interrogativi sull’uso di questa arma a impulsi elettrici, considerata da alcuni come alternativa non letale, ma ritenuta pericolosa da altri, specialmente in assenza di protocolli chiari e formazione specifica.

