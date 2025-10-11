Genova, ubriaco aggredisce volontari della Croce Verde: arrestato 52enne, sospeso il servizio sanitario
di R.C.
I due volontari, portati al pronto soccorso, sono stati dimessi con 2 giorni di prognosi.
A Genova, in piazzale Parenzo, un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito due volontari della Croce Verde. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è scagliato contro il personale sanitario, ed è stato poi denunciato per minaccia grave, interruzione di pubblico servizio, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
All’arrivo della pattuglia del commissariato San Fruttuoso, l’aggressore ha tentato la fuga, spintonando un soccorritore e correndo sulla carreggiata di Lungobisagno Istria, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Dopo il fermo e il trasferimento in questura, è stato anche sanzionato per ubriachezza.
I due volontari, portati al pronto soccorso, sono stati dimessi con 2 giorni di prognosi. Per l'accaduto, il servizio di assistenza sanitaria è stato temporaneamente sospeso.
