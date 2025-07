Genova, trasporto eccezionale urta due semafori e li fa cadere all'uscita del casello autostradale di Pra

GENOVA - La scorsa notte, poco dopo le 2, un trasporto eccezionale in uscita dal casello autostradale di Genova Pra ha urtato due semafori provvisori installati su basamenti di cemento, provocandone la caduta e rendendo necessario un intervento d’emergenza per mettere in sicurezza l’area.





Vigili del Fuoco – La squadra di Multedo è intervenuta per la prima messa in sicurezza della zona interessata, richiedendo successivamente l’intervento dell’autogrù dalla sede centrale, necessaria per la rimozione delle strutture abbattute.





Polizia Locale – Gli agenti hanno presidiato l’area durante le operazioni, garantendo la viabilità e supportando la gestione della sicurezza sul posto.





Aster – Il personale tecnico dell’azienda è intervenuto per scollegare i sistemi semaforici danneggiati e contribuire al ripristino dell’area, ancora in fase di valutazione per quanto riguarda l’eventuale reinstallazione.

