Genova per la terza volta consecutiva tra le finaliste della “European Capital of Smart Tourism”
di R.C.
L’assessora Tiziana Beghin sottolinea come la conferma nella short list rappresenti un riconoscimento della solidità del modello di Smart City di Genova
Genova è per il terzo anno consecutivo tra le finaliste della "European Capital of Smart Tourism", un riconoscimento della Commissione Europea alle città che si distinguono per sostenibilità, accessibilità, innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Le altre finaliste erano Braga, Bruges, Bruxelles, Ratisbona e Tampere, in Finlandia, che si è aggiudicata il titolo.
L’assessora al Turismo Tiziana Beghin sottolinea come l'ennesima presenza nella short list sia un segnale del consolidamento del modello di Smart City della città: "La permanenza in questa élite delle città europee dimostra che la nostra visione è solida. Il lavoro costante e le strategie illustrate nel nostro dossier sono state riconosciute come best practice dalla Commissione Europea".
La giuria ha riconosciuto un approccio vincente in cinque aree di eccellenza: accoglienza immersiva, tecnologie digitali avanzate, inclusione e accessibilità, sostenibilità del benessere, creatività e valorizzazione culturale.
Essere nuovamente tra le finaliste, secondo Beghin, è un riconoscimento che vale di più del singolo premio: è la conferma che Genova sta percorrendo la strada giusta, verso un turismo intelligente, inclusivo e sostenibile, in grado di coinvolgere cittadini e visitatori in esperienze autentiche e innovative.
