Genova per la terza volta consecutiva tra le finaliste della “European Capital of Smart Tourism”

Genova è per il terzo anno consecutivo tra le finaliste della "European Capital of Smart Tourism", un riconoscimento della Commissione Europea alle città che si distinguono per sostenibilità, accessibilità, innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Le altre finaliste erano Braga, Bruges, Bruxelles, Ratisbona e Tampere, in Finlandia, che si è aggiudicata il titolo.

L’assessora al Turismo Tiziana Beghin sottolinea come l'ennesima presenza nella short list sia un segnale del consolidamento del modello di Smart City della città: "La permanenza in questa élite delle città europee dimostra che la nostra visione è solida. Il lavoro costante e le strategie illustrate nel nostro dossier sono state riconosciute come best practice dalla Commissione Europea".

La giuria ha riconosciuto un approccio vincente in cinque aree di eccellenza: accoglienza immersiva, tecnologie digitali avanzate, inclusione e accessibilità, sostenibilità del benessere, creatività e valorizzazione culturale.

Essere nuovamente tra le finaliste, secondo Beghin, è un riconoscimento che vale di più del singolo premio: è la conferma che Genova sta percorrendo la strada giusta, verso un turismo intelligente, inclusivo e sostenibile, in grado di coinvolgere cittadini e visitatori in esperienze autentiche e innovative.

