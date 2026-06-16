Genova teatro del Red Bull Cerro Abajo il 27 e 28 giugno

Manca poco e Genova tornerà a trasformarsi nel più suggestivo dei teatri per la gara più bella di urban downhill dell’anno, “dalla montagna al mare”. E' stata infatti lanciata l'edizione 2026 del Red Bull Genova Cerro Abajo, la prova italiana del circuito di urban downhill più difficile al mondo, in programma il prossimo weekend del 27-28 giugno.

Forte di due edizioni che hanno fatto scuola, nel 2024 e nel 2025, la "Superba" si appresta a ospitare per il terzo anno di fila l'élite mondiale dei rider. C'è però una differenza rispetto al passato: l'appuntamento abbandona la finestra di fine estate per anticipare ai primi caldi di giugno, regalando alla città un fine settimana di sport sulla soglia della bella stagione. Il copione resta quello che ha reso Genova inconfondibile: una discesa nel cuore antico della città, 2,2 chilometri di tracciato che scollinano 279 metri di quota, dal Monte Peralto fino a Largo della Zecca, lungo un dedalo di gradinate, tornanti ciechi e passaggi al millimetro, in un dialogo continuo tra ostacoli naturali e rampe e strutture costruite su misura tra "creuze" e "caruggi".

Di questo si è parlato nella conferenza stampa dell'edizione 2026, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, alla quale sono intervenuti la sindaca di Genova Silvia Salis, il consigliere di Regione Liguria Federico Bogliolo, il consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova Lorenzo Garzarelli, Roberto Giugliano, marketing director di Red Bull Italia, oltre all’ambassador Red Bull Cerro Abajo Marco Aurelio Fontana, campione del mondo e medaglia di bronzo olimpica nel cross country. La griglia di partenza promette scintille.

Tornano per il terzo anno consecutivo i due rider che finora si sono spartiti il trofeo genovese: Tomáš Slavík, primo nel 2024, e Roger Vieira, dominatore del 2025. Entrambi, però, dovranno guardarsi le spalle da un parterre di avversari deciso più che mai a interrompere il loro duopolio. Pronti a dare il meglio e magari sorprendere sono anche gli italiani, su tutti Lucas Vega, ligure e beniamino di casa, che correrà davanti al proprio pubblico. Cosa aspettarsi lo ha già anticipato l'avvio di stagione: la prima prova del 2026 è andata in scena a febbraio a Valparaíso, in Cile, su un manto reso insidioso dalla pioggia che ha tradito più di un favorito. A spuntarla è stato Sebastián Holguín, leader dalle qualifiche fino alla manche decisiva, davanti ad Adrien Loron e Felipe Agurto, racchiusi in appena 2,29 secondi. Buone notizie dall'Italia, con Hannes Alber e Chris Hauser entrambi qualificati alla finale. Anche per il 2026 il Red Bull Genova Cerro Abajo sarà a ingresso libero: appassionati e curiosi potranno seguire la gara da vicino sistemandosi nei punti di osservazione allestiti lungo il tracciato. E come ogni anno l'energia non si esaurirà tra partenza e traguardo, ma coinvolgerà la città con attività e iniziative collaterali. Al terzo anno in calendario e confermata come tappa europea del circuito fino al 2027, la manifestazione consolida il legame tra Genova e l'urban downhill, portando avanti un racconto in cui sport, paesaggio e identità cittadina si rafforzano a vicenda, dando ulteriore visibilità al carattere unico del capoluogo ligure.

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