Genova, la Tassa sui rifiuti (Tari) verso un aumento di oltre il 5%. Salis: "Non fa piacere, ma i soldi sono finiti"

Un aumento della TARI che si aggira attorno al 5,6% o 5,7% e che servirà a coprire almeno in parte l’aumento dei costi sancito dal piano economico finanziario dell’azienda partecipata (6,7%). E' quanto si profila per i cittadini genovesi. Spiega la sindaca Silvia Salis: "Il piano economico per la gestione del ciclo dei rifiuti che ci è stato trasmesso dall'Agenzia regionale prevede un aumento dei costi del 6,7% e noi abbiamo fatto il possibile per mitigarne l'impatto. A nessuno fa piacere aumentare le tasse e non è neanche conveniente dal punto di vista politico ma, dopo che per tanti anni la realtà sulla situazione di alcune partecipate è stata nascosta, i conti arrivano. Ora i soldi sono finiti e io non voglio lasciare le aziende come le ho trovate, perché penso che non debbano essere utilizzate per ottenere consenso".

La cifra è stata presentata dall’assessora ai Rifiuti Silvia Pericu martedì sera in una riunione di maggioranza alla quale hanno partecipato i capigruppo e i segretari dei partiti. Un appuntamento quasi solo formale visto il passaggio obbligato per l’amministrazione.

Ora il passaggio in giunta (in forma itinerante, in Bassa Val Bisagno) e poi la discussione e votazione in consiglio comunale. Le nuove tariffe scatteranno già in vista del saldo Tari di fine anno ma secondo le scadenze di legge il piano va definito entro il 31 luglio.

Il rincaro dovrebbe essere orizzontale per tutte le categorie di utenti e sarà mitigato, probabilmente, dall’uso di parte delle risorse dall’imposta di soggiorno. Ma ancora prima di essere presentato ha già fatto scattare le prime critiche da parte dei sindacati che hanno emesso un comunicato: Nelle ultime settimane come CGIL CISL UIL abbiamo avanzato proposte precise per confermare ed allargare il contributo comunale già sottoscritto negli anni precedenti sommandolo al nuovo bonus varato a livello nazionale in particolare chiedendo che anche il contributo comunale possa essere erogato in modo automatico e non dietro richiesta dei beneficiarI in modo da garantire l’universalità della misura.

Come CGIL CISL UIL abbiamo inoltre chiesto al Comune di Genova di confermare integralmente lo stanziamento di 1.200.000 euro previsto dal precedente protocollo poichè Bonus nazionale non può diventare un alibi per ridurre l’impegno dell’Amministrazione comunale ma, deve essere l’occasione per ampliare la tutela sociale, soprattutto in una città dove il peso della TARI è già molto elevato per famiglie, lavoratori e pensionati.

Per queste ragioni la notizia di un possibile aumento della TARI, mai espressa dal comune ai tavoli di confronto ed appresa a mezzo stampa rappresenta un fatto grave sia nel merito sia nel metodo.

Nel merito, perché un aumento della tassa neutralizzerebbe l’effetto del protocollo: da un lato si costruisce una misura per alleggerire il peso della TARI sui cittadini fragili, dall’altro si ipotizza un rincaro che rischia di assorbire il beneficio con un’illusione contabile: il cittadino riceve un sostegno, ma nel frattempo la tassa aumenta.

Nel metodo, perché le relazioni sindacali sono cosa seria, non è accettabile che con un confronto aperto vengano cambiate unilateralmente le condizioni andando in senso opposto rispetto a quanto dichiarato dall’amministrazione ai tavoli.

Come CGIL CISL UIL chiediamo quindi al Comune di Genova di fare chiarezza con estrema urgenza ribadendo la disponibilità a sottoscrivere un protocollo utile, serio e realmente redistributivo. Non siamo disponibili a proseguire un percorso che sia svuotato nei fatti da un aumento della TARI. Il protocollo deve servire ad alleggerire il peso sui cittadini più fragili di una tassa già oggi fra le più alte d’Italia, non a rendere socialmente più accettabile un ulteriore rincaro, ma occorre anche accelerare la chiusura del ciclo dei rifiuti con la realizzazione di impianti di smaltimento.

Come CGIL CISL UIL ribadiamo con forza che il contributo comunale deve integrarsi con Bonus Nazionale, non essere sostituito; le risorse del Comune devono essere confermate; la soglia ISEE deve essere ampliata e soprattutto non si può aumentare ulteriormente la TARI. Occorre sostenere le famiglie più fragili, non penalizzarle".

"Non fa piacere aumentare le tasse, ma i soldi sono finiti e non voglio lasciare le aziende nelle situazioni in cui le ho trovate", ha detto la sindaca Silvia Salis.

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