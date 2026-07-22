Corte dei Conti: Liguria ok su Pnrr e fondi europei, criticità su sanità e supermanager

GENOVA, 22 LUG - Lo stato di avanzamento degli interventi Pnrr e Pncin Liguria è nel complesso "soddisfacente con numerose attività ormai concluse" ma "si rileva tuttavia l'esistenza di un disallineamento tra i dati pubblicati sul portale istituzionale della Regione Liguria dedicato e quelli

presenti nella banca dati ReGiS".

Così il procuratore facente funzioni della Corte dei Conti Liguria Silvio Ronci nella requisitoria per il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025. In particolare "mentre il portale regionale riporta complessivamente 227 interventi, dalla banca dati ReGiS

risultano 389 progetti. La Regione ha dichiarato di avere proceduto alla conciliazione delle due banche dati - spiega Ronci - e di voler aggiornare il portale istituzionale. Permangono, tuttavia, profili di criticità"

Il deficit sanitario della Regione Liguria nel 2025 è stato di oltre 125 milioni, in aumento rispetto al 2024, di cui 74 per le "fughe sanitarie" nelle altre regioni. Lo ha spiegato nella sua relazione il consigliere della Corte dei Conti Donato Centrone.

Il procuratore Fulvio Ronci ha anche puntato il dito sulla questione dei trasferimenti all'Arpal di 20 milioni annui provenienti dai fondi sanitari. Proprio la Procura regionale aveva visto accogliere il ricorso in Corte costituzionale contro questa pratica.

Per il procuratore, oltre alla Sanità, determina una criticità la creazione delle nuove figure di vertice volute dalla giunta Bucci, individuando sovrapposizioni e costi non giustificati. E ricordando che già la stessa Corte Costituzionale ha bocciato una riforma simile in Molise.

Altro aspetto negativo sono i commissari voluti da Bucci, nonostante la presenza di una legge regionale: una norma troppo vaga dato che, ha sottolineato Ronci, la nuova figura non è né un dipendente né un consulente.





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