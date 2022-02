Genova, tamponamento fra due autobus in Corso Gastaldi: sei feriti

di Marco Innocenti

L'incidente ha mandato in tilt il traffico della zona, causando lunghe code. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni

E' di 6 persone ferite il bilancio dello scontro fra due autobus avvenuto in Corso Gastaldi, in direzione levante, nessuno per fortuna in condizioni gravi. Sul posto, oltre a diverse ambulanze del 118, anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico, andato subito in tilt vista anche l'ora di punta. Al momento non è ancora chiaro se a causare l'incidente, avvenuto in direzione levante, sia stata una manovra errata da parte di uno dei conducenti oppure un guasto alle vetture.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che uno dei mezzi fosse fermo a bordo strada per un guasto e, all'improvviso, abbia iniziato a muoversi all'indietro, urtando l'altro autobus. Nello scontro, diversi passeggeri sono stati scaraventati sul pavimenti dei rispettivi mezzi e, come detto, sei di loro sono stati trasferiti al San Martino ma non avrebbero riportato ferite importanti.