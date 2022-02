Autostrade, traffico e code su tutta la rete. E in A7 ci si mette pure la neve

di Marco Innocenti

Quattro chilometri fra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, tre chilometri in A12 fra Recco e Rapallo verso Livorno

Un'altra mattinata di traffico e code sulle autostrade della Liguria. In A10, fra Albissola e Celle Ligure in direzione di Genova, si registra un chilometro di coda mentre, sulla carreggiata opposta, i chilometri di coda sono due fra Arenzano e Celle Ligure, verso Ventimiglia. Coda di 3 chilometri invece in A12, fra Recco e Rapallo, sempre per lavori, in direzione Livorno.

Traffico intenso e code anche in A7, con 4 chilometri fra Bolzaneto e Busalla. Qui la situazione si sta complicando ancora di più, per la presenza di nevischio lungo il tracciato, in direzione Nord verso Milano. E dalle 17 di oggi pomeriggio, scatterà anche l'allerta neve sulle alture dell'entroterra fra Genova e Savona.

