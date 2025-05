Genova, Synlab apre una nuova sede a Sestri Ponente

GENOVA - Synlab continua a investire nella capillarità dei propri servizi sul territorio ligure e annuncia l’apertura di un nuovo Punto Prelievi a Genova, in Vico Schiaffino 28r, all’interno dell’Istituto Tartarini RX S.r.L. Con questa apertura, sono in totale 21 i Punti Prelievo SYNLAB attivi in Liguria, di cui 12 nel solo territorio genovese: una rete in continua crescita, che testimonia l’impegno concreto del Gruppo nel promuovere la prevenzione accessibile e diffusa.

Presso il nuovo centro sarà possibile effettuare analisi mediche e una vasta gamma di check-up, prenotabili online sul sito shop.synlab.it oppure recandosi direttamente in struttura. Il Punto Prelievi di Vico Schiaffino sarà operativo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 10:00. I referti potranno essere ritirati comodamente online, oppure in sede, dal lunedì al sabato (escluso il mercoledì), dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

A supporto dei pazienti, SYNLAB annuncia inoltre l’avvio della collaborazione con la piattaforma UGO: una realtà dedicata a servizi di supporto e accompagnamento alla persona, per la movimentazione sicura di soggetti anziani o fragili.





Ugo affianca un proprio operatore, denominato “Caregiver”, nel prendere in carico il paziente che non ha la possibilità di essere seguito dai propri cari, lo raggiunge nel luogo concordato e lo assiste per il tempo delle terapie o visite specialistiche. Un supporto fisico e morale importante, non solo per anziani ma anche per persone con disabilità motorie, malati cronici, ipovedenti o non vedenti.





Per usufruire di questo servizio a tariffa agevolata, per tutte le sedi SYNLAB di Genova, basterà accedere al sito ilbaluardo.it e seguire le istruzioni riportate nella pagina convenzioni sanitarie.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.