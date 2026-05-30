Genova, Stefania Craxi a Telenord: “Forza Italia sarà il baricentro del centrodestra”

Stefania Craxi guarda al passato per raccontare il presente e delineare il futuro della politica italiana. Ospite di Liguria Live dopo la presentazione del suo libro "All'ombra della storia" a Imperia, la capogruppo di Forza Italia al Senato ha ripercorso la figura del padre Bettino Craxi, soffermandosi anche sui temi dell'attualità politica nazionale e internazionale.

Il libro – Più che una biografia politica, il volume è un racconto personale e familiare. "Racconto la mia storia, quella di una persona nata in una famiglia politica e testimone involontaria di un pezzo della Prima Repubblica", ha spiegato. Un libro che intreccia memoria privata e vicende pubbliche, tra i ricordi dell'infanzia, le vacanze ad Hammamet e gli anni dell'esilio dell'ex leader socialista.

La memoria – Craxi ha ribadito di non aver scritto il libro per regolare conti con il passato. "Non ho mai coltivato il rancore, coltivo la memoria", ha affermato, definendo ancora oggi "un'infamia che pesa sulla storia repubblicana" la vicenda che portò il padre lontano dall'Italia fino alla morte nel 2000.

Forza Italia – La senatrice ha rivendicato il ruolo del partito fondato da Silvio Berlusconi, sottolineando come abbia raccolto parte dell'eredità culturale e politica del socialismo riformista. "Alla morte del presidente Berlusconi ci davano tutti per morti. Siamo ancora qua", ha dichiarato, aggiungendo che il movimento continuerà a rappresentare "chi lavora e chi produce".

Centrodestra – Sul futuro politico del Paese, Craxi ha difeso il progetto del premierato e una riforma elettorale capace di garantire stabilità e rappresentanza. Guardando ai prossimi anni, non ha nascosto l'ambizione del suo partito: "Immagino Forza Italia come il baricentro dell'alleanza di centrodestra".

Scenario internazionale – Ampio spazio anche ai conflitti in corso. Dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, Craxi ha parlato di "uno dei periodi più pericolosi dalla fine della Seconda guerra mondiale", ribadendo la centralità dell'alleanza atlantica e il ruolo dell'Italia nelle missioni internazionali.

Europa – Infine una critica alle politiche economiche europee. Secondo la capogruppo azzurra, l'Unione deve puntare maggiormente sulla crescita e considerare l'energia una questione strategica, evitando che il rigore di bilancio finisca per rallentare lo sviluppo economico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.