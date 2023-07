Genova, stazioni Valpolcevera, un piano contro le barriere architettoniche

Il problema delle barriere architettoniche nelle stazioni ferroviarie di Genova in Val Polcevera arriva nel Municipio V. “In Valpolcevera sono presenti quattro stazioni ferroviarie: Rivarolo, Bolzaneto, San Biagio e Pontedecimo. In nessuna di esse è presente un ascensore o una rampa - sostiene Luciana Macera, capogruppo Lega in Municipio V - per le persone disabili o per chi ha dei passeggini. Sono numerose le segnalazioni che abbiamo ricevuto anche da parte dei cittadini".

"Per colmare questa grave carenza strutturale che impedisce e limita fortemente l’accessibilità e gli spostamenti lungo la Valpolcevera, con la Consigliera Giada Beghin, abbiamo presentato una mozione votata all’unanimità in Municipio V, che impegna il presidente ad avviare un dialogo con Comune, Regione, Ferrovie dello Stato e gli uffici competenti competenti, per chiedere il superamento di queste barriere architettoniche e di dotare le stazioni in questione - conclude - di un ascensore, o di un’altra infrastruttura, che permetta l’accesso dei disabili al loro interno”.