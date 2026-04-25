Genova sperimenta Safe in Town: progetto europeo per rafforzare la tutela dei minori
di Carlotta Nicoletti
Nel Municipio Centro-Est parte il progetto pilota: più coordinamento tra servizi, scuole e territorio
Migliorare la protezione dei minori attraverso regole condivise e maggiore coordinamento tra istituzioni. È l’obiettivo di “Safe in Town”, progetto europeo che vede Genova unica città italiana coinvolta, con una sperimentazione nel Municipio Centro-Est.
Progetto – L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova in collaborazione con Defense for Children, punta a rafforzare i sistemi di tutela dei bambini e degli adolescenti. “È un progetto pilota importante perché mette al centro la sicurezza dei più piccoli”, spiega la presidente del Municipio Centro-Est Simona Costo.
Obiettivo – Il percorso mira a creare un protocollo condiviso per gestire situazioni di rischio o disagio minorile, fornendo indicazioni chiare a scuole, associazioni e operatori. L’attenzione non è solo sulla gestione delle emergenze, ma anche sulla prevenzione e sull’ascolto.
Rete – Il progetto coinvolge servizi sociali, sanità, scuole, forze dell’ordine e terzo settore. Un lavoro di squadra necessario per superare criticità emerse, come la frammentazione dei servizi e la difficoltà di accesso per i minori. “I sistemi devono essere davvero accessibili ai ragazzi”, sottolinea Cristina Parodi di Defense for Children.
Criticità – Dalla mappatura dei servizi è emersa la necessità di maggiore coordinamento tra i diversi attori e di strumenti operativi condivisi. In molti contesti, come associazioni sportive o realtà educative, mancano protocolli chiari su come intervenire.
Partecipazione – Centrale anche il coinvolgimento diretto dei giovani, attraverso un gruppo consultivo che contribuisce a definire le modalità di intervento e a valutare il livello di sicurezza della città.
Tempistiche – Il protocollo sarà definito entro l’estate e avviato in fase sperimentale. L’obiettivo è estendere il modello ad altri territori, in Italia e in Europa.
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