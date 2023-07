Genova, sottopasso Pegli: via ai lavori, la Lega chiede anche nuove decorazioni murarie

Al via i lavori nel sottopasso di piazza Porticciolo, a Pegli, che collega lato monte e lato mare della passeggiata. Il manufatto si trova da tempo in stato di degrado, in particolare per quanto riguarda il soffitto che mostra evidenti segni di cedimento ed è un pericolo per l’incolumità dei passanti.



"La Lega già dallo scorso mandato - ricordano il consigliere comunale Alessio Bevilacqua e la vicepresidente in Municipio VII Ponente Lorella Fontana - ha chiesto sia in Comune che in Municipio di procedere con un intervento. Con l'attuale Giunta Municipale, in perfetta sinergia con il Comune, i lavori sono partiti. Il sottopasso verrà intonacato e verranno apposte delle piastrelle per proteggere maggiormente i muri. Successivamente attraverso un progetto con l'I.C. Pegli verranno anche apposto dei pannelli a tema marino creati dagli studenti. Un intervento di riqualificazione che i cittadini della delegazione chiedevano da tempo”.