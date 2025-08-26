Genova sostiene Gaza con Music for Peace e Calp, aderiscono anche Gaslini e giornalisti liguri

L’iniziativa per la raccolta di generi alimentari destinati alla popolazione civile di Gaza, promossa da Music for Peace insieme al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp), sta registrando un’ampia adesione nel mondo sanitario e dell’informazione. Hanno infatti aderito l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini, la Fnsi, l’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti. I container umanitari partiranno da Genova il 30 agosto 2025; nello stesso contesto la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla salperà dal capoluogo ligure per dirigersi a Catania, dove si unirà alle altre imbarcazioni europee in rotta verso la Striscia di Gaza.

Punti di raccolta – Al Gaslini il centro è allestito nel Padiglione 9 (Casetta Sindacati) con apertura 26–28 agosto dalle 8.30 alle 19.30 e 29 agosto dalle 8.30 alle 12.30; in parallelo, la sede di Music for Peace in via Balleydier 60, Genova Sampierdarena, è operativa tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00 fino a venerdì 29 agosto 2025. L’appello è rivolto alla comunità ospedaliera e alla cittadinanza: la partecipazione diffusa consente di consolidare la spedizione dei container e di accompagnare la partenza della delegazione italiana della Flotilla.

Generi richiesti e requisiti – Si raccolgono farina, riso, pasta, zucchero in confezioni da 0,5 o 1 kg, biscotti, pelati e legumi in lattine da 400 g, miele o marmellata e tonno in scatola. Tutti i prodotti devono essere integri, non deperibili e con scadenza non anteriore ad agosto 2026; il materiale non conforme non verrà accettato. La corretta selezione dei beni è fondamentale per rispettare gli standard di sicurezza e di tracciabilità richiesti nelle spedizioni umanitarie.

Contesto e partenze – La raccolta si inserisce nel quadro della Global Sumud Flotilla, missione internazionale che vedrà la partenza coordinata di imbarcazioni da diversi porti europei, con la delegazione italiana in movimento da Genova verso Catania il 30 agosto. Promotori e aderenti sottolineano il carattere civile e umanitario dell’operazione e invitano a un’ultima spinta nelle giornate di raccolta: anche un pacco di pasta, un chilo di riso o una scatoletta possono tradursi in un aiuto concreto per chi oggi vive sotto assedio.

