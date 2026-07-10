Genova, sospeso il taxibus nelle frazioni collinari. Del Cielo: "Un servizio essenziale per anziani, studenti e lavoratori"

La sospensione del servizio di taxibus AMT continua a creare disagi nelle aree collinari di Genova. A lanciare l'allarme è Marco Del Cielo, consigliere municipale del Levante.

Secondo Del Cielo, il taglio del servizio penalizza soprattutto i residenti delle frazioni più isolate, come San Desiderio, Premanico, Sant'Ilario e altre località delle alture, dove il taxibus rappresentava un collegamento essenziale per anziani, studenti e lavoratori.

Il consigliere ha collegato la sospensione del servizio alle difficoltà economiche di AMT e alla carenza di mezzi disponibili, sottolineando come molti autobus vengano fermati per recuperare pezzi di ricambio. Una situazione che, oltre alla cancellazione del taxibus, comporta anche la soppressione di diverse corse in città.

Tra i problemi evidenziati ci sono le difficoltà degli anziani nel raggiungere visite mediche o altri servizi essenziali e dei lavoratori turnisti, spesso costretti a ricorrere a costosi taxi privati. Del Cielo ha inoltre ricordato che il servizio, attivo da oltre vent'anni, svolgeva una funzione sociale fondamentale nelle aree meno servite.

Pur riconoscendo la necessità di contenere i costi del trasporto pubblico, il consigliere ritiene che il risparmio ottenuto con la sospensione del taxibus sia limitato rispetto all'impatto sulla qualità della vita dei cittadini. Per questo ha rivolto un appello all'amministrazione comunale e ai vertici di AMT affinché venga rivalutata la decisione e il servizio possa essere ripristinato, possibilmente già dopo l'estate.

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