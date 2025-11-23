Genova, sopraelevata chiusa per la manifestazione “Maledetti Architetti”

Per la prima volta dopo anni, oggi, domenica 23 novembre, la sopraelevata di Genova sarà chiusa completamente al traffico, in entrambe le direzioni, dalle 8 alle 14.30. Lo stop si rende necessario per consentire lo svolgimento degli eventi della manifestazione Maledetti Architetti, rinviati lo scorso weekend a causa dell’allerta meteo e confermati con le stesse modalità e prenotazioni.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la visita guidata sulla sopraelevata curata da Anna Sala, Marianna Giannini, Alessandro Meloni, Giulia Sola e Livio Frisenna. Le altre iniziative si terranno in diversi luoghi simbolici della città: la chiesa di Santa Maria della Vittoria, Palazzo Lancia, il Dipartimento di Economia, Palazzo Flotta Lauro, piazzetta Jacopo da Varagine, il Dipartimento di Architettura e Design, piazza De Ferrari e Palazzo SIAT.

