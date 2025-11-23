Genova, sopraelevata chiusa per la manifestazione “Maledetti Architetti”
di Anna Li Vigni
Domenica 23 novembre, l’arteria stradale sarà chiusa completamente al traffico, in entrambe le direzioni, dalle 8 alle 14.30
Per la prima volta dopo anni, oggi, domenica 23 novembre, la sopraelevata di Genova sarà chiusa completamente al traffico, in entrambe le direzioni, dalle 8 alle 14.30. Lo stop si rende necessario per consentire lo svolgimento degli eventi della manifestazione Maledetti Architetti, rinviati lo scorso weekend a causa dell’allerta meteo e confermati con le stesse modalità e prenotazioni.
Tra gli appuntamenti più attesi figura la visita guidata sulla sopraelevata curata da Anna Sala, Marianna Giannini, Alessandro Meloni, Giulia Sola e Livio Frisenna. Le altre iniziative si terranno in diversi luoghi simbolici della città: la chiesa di Santa Maria della Vittoria, Palazzo Lancia, il Dipartimento di Economia, Palazzo Flotta Lauro, piazzetta Jacopo da Varagine, il Dipartimento di Architettura e Design, piazza De Ferrari e Palazzo SIAT.
