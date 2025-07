Genova: cadono pezzi di intonaco sulla Sopraelevata dall'elicoidale, viabilità modificata. Piovono calcinacci in via Fieschi, tratto interrotto

Nella notte tra il 28 e il 29 luglio, si è verificato un notevole distacco di materiale dall'elicoidale di San Benigno sulla strada sopraelevata Aldo Moro, nella zona dell’elicoidale. I frammenti hanno coinvolto le corsie in direzione levante e la sottostante via di Francia, creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, lavorando per oltre due ore per rimuovere il materiale pericolante, che presentava rischio di ulteriori cedimenti. Le operazioni si sono svolte anche con l’ausilio di una piattaforma in dotazione, utilizzata per raggiungere le parti danneggiate della struttura.

Per garantire la sicurezza durante l’intervento, la Polizia Locale ha disposto la chiusura della corsia interessata. Una prima valutazione tecnica preventiva è stata effettuata dal funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco. Nella giornata di domani, ulteriori verifiche strutturali saranno effettuate da un tecnico del Comune di Genova.

Fortunatamente, nessuna persona né veicolo è rimasto coinvolto nell’episodio. L’accaduto riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla manutenzione delle infrastrutture cittadine, in particolare della sopraelevata Aldo Moro, già in passato oggetto di interventi e monitoraggi.

Problemi anche in via Fieschi, nel centro cittadino, dove si è verificato il distacco di alcuni calcinacci da un edificio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma per precauzione le autorità hanno deciso di chiudere al transito un tratto della strada interessata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i primi controlli strutturali per valutare eventuali ulteriori rischi di crolli. La zona è stata transennata per consentire le operazioni in sicurezza e impedire il passaggio a pedoni e veicoli. Sono in corso verifiche tecniche per accertare le cause del distacco e stabilire le condizioni dell’immobile coinvolto. Nel frattempo, si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.

