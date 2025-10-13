Genova, sindaca Salis revoca l’ordinanza sui parcheggi Kiss&Buy: possibile sanzione per il dirigente firmatario

L'ordinanza che confermava i parcheggi Kiss&Buy a Genova sarà revocata. Lo ha annunciato la sindaca Silvia Salis durante la Shipping Week, spiegando che il provvedimento sarebbe stato firmato senza il coinvolgimento dell’assessore alla mobilità Emilio Robotti.

"È stata un’azione autonoma di un dirigente, una cosa molto grave", ha dichiarato Salis, che ha preannunciato possibili sanzioni disciplinari per l’atto non concordato: "Ci chiediamo per quale amministrazione lavori un dirigente che agisce così".

L'amministrazione ha già fissato un tavolo di concertazione con le parti coinvolte per definire il futuro dei parcheggi Kiss&Buy, mentre si attendono chiarimenti ufficiali da parte del dirigente autore dell'ordinanza.

