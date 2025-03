Genova, sicurezza, Traverso (Siap): "Polizia essenziale per equilibri sociali e democratici del territorio"

Si è riunito in settimana il Direttivo Provinciale del SIAP di Genova, guidato dal segretario Roberto Traverso. Durante l'incontro, sono emerse diverse problematiche che riguardano non solo gli interessi dei poliziotti, ma anche l'importante lavoro della Polizia di Stato sul territorio genovese. L’attività istituzionale della Polizia, sottolinea Traverso, è fondamentale per mantenere l'equilibrio sociale e democratico, ma risente di gravi carenze, come quella di organico, che complica il contrasto alla criminalità. I Commissariati e la Squadra Mobile sono sotto pressione a causa della crescente difficoltà nel gestire i reati diffusi, tra cui il traffico di stupefacenti e le infiltrazioni mafiose.

Servizi fondamentali - Inoltre, la Polizia di Stato è impegnata in servizi fondamentali per la comunità, come il rilascio dei passaporti e la gestione dei flussi migratori, ma la carenza di personale rende difficoltoso garantire questi servizi, soprattutto in un periodo di aumento delle richieste legate alla crisi ucraina. Un altro problema crescente è la gestione dei minori stranieri non accompagnati, che aggrava ulteriormente i carichi di lavoro delle forze dell'ordine, che spesso devono supplire a carenze dei servizi sociali. La mancanza di coordinamento istituzionale tra le autorità locali e il governo centrale aggrava la situazione. Questo sovraccarico di lavoro coinvolge anche altre specialità della Polizia, come la Polizia di Frontiera, la Stradale e la Postale. Un esempio di questa disorganizzazione è l'esclusione di Genova da un'importante operazione nazionale contro la movida violenta, nonostante la città fosse interessata dal fenomeno.

Gruppi di lavoro - Il Direttivo ha deciso di istituire gruppi di lavoro per affrontare tematiche come la sicurezza sul lavoro, l’aggiornamento professionale e il benessere del personale. Inoltre, il SIAP ha richiesto un incontro con la Questura di Genova e il Prefetto, che ancora non si è concretizzato. Di fronte a un continuo sovraccarico e alla mancanza di risposte, il SIAP ha anche avviato un servizio di tutela legale per i propri iscritti e, se necessario, è pronto a lanciare proteste pubbliche a tutela dei diritti dei poliziotti e della sicurezza dei cittadini. Il Segretario Traverso ha sottolineato che il sindacato continuerà a impegnarsi per migliorare la situazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.