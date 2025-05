Genova si prepara alla 70esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Poco più di 10 giorni all'appuntamento con la 70esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, che quest'anno si svolgerà ad Amalfi sabato 17 e domenica 18 maggio.

Nata nel 1955, la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (O Palio delle Antiche Repubbliche Marinare) è una manifestazione sportiva di rievocazione storica, che celebra le imprese e la rivalità delle quattro principali Repubbliche marinare italiane. La regata, sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica, si svolge ogni anno tra fine maggio e inizio luglio e viene ospitata a rotazione in una delle quattro città.

A sfidarsi con quattro equipaggi remieri sono Amalfi, Pisa, Venezia e Genova che da quattro anni consecutivi detiene il titolo, dopo le due vittorie in casa nel 2021 e nel 2024, a Pisa nel 2022 e a Venezia nel 2023.

Tabù e cambio di marcia - "Ad Amalfi, non abbiamo mai vinto, però dal 2017 abbiamo vinto cinque volte, Genova ha cambiato rotta - dichiara Marco Dodero, vicepresidente del Comitato cittadino di Regata - prima facevamo fatica a trovare i ragazzi componenti del galeone, ora si sono presentati in 24 per i test, c'è entusiasmo, motivazione e in questo momento stiamo ottenendo dei risultati. Chiaramente non so dire cosa faremo, però ce la metteremo tutta come sempre e abbiamo certamente dei ragazzi motivati. Spero di poter esultare assieme a voi" - conclude il vicepresidente -.

Il programma - La gara nautica è preceduta dallo spettacolare corteo storico delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, composto dai cortei di ciascuna Repubblica per un totale di 320 figuranti. Il ritmo della sfilata è scandito dal suono di tamburi e chiarine, tra lo sventolare di stendardi e vessilli, in un tripudio di colori e costumi fedeli ai modelli del tempo. Ciascun gruppo ha il compito di ricordare e interpretare episodi e personaggi legati alla storia marinara della propria città e del ruolo che ha avuto nel Mediterraneo.

Genova rievoca il trionfale ritorno del condottiero genovese Guglielmo Embriaco, detto "Testa di maglio", che nel 1101 guidò la flotta di Genova nel corso della Prima Crociata. In quel periodo Embriaco portò a Genova il Sacro Catino che, secondo la tradizione, sarebbe stato usato da Gesù e gli Apostoli durante l'ultima cena. Non mancano, inoltre, i rappresentanti delle classi sociali: i mercanti, gli uomini d'arme e del popolo.

"È una grande competizione sportiva dove si mettono in risalto le qualità dei nostri atleti, che poi svolgono attività di disciplina durante l'anno - dice Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova - i titoli che hanno portato sul nostro territorio nel nome della valorizzazione del mondo sportivo della nostra città sono tanti, ma c'è anche una componente importante di tradizione, unita al corteo storico che sfila per la città ospitante della singola edizione. Sarà come sempre una grande opportunità di dimostrazione della nostra valenza sportiva ma anche di valorizzare la nostra città, le nostre tradizioni e la nostra storia.

Gli equipaggi - Femminile: Raissa Scionico (timoniera), Ilaria Bavazzano, Lucia Cambiaso, Maria Ludovica Costa, Irene Dominici, Martina Fanfani, Alice Ramella, Arianna Ramella, Carlotta Savona, Silvia Sciutto, Valentina Cacciacarne.

Maschile: Alessandro Calder (timoniere), Riccardo Altemani, Matteo Bossone, Martino Cappagli, Giacomo Costa, Andrea Licatalosi, Edoardo Marchetti, Giovanni Melegari, Guglielmo Melegari, Enrico Perino, Nicolò Pucci, Edoardo Rocchi.

Direttore tecnico: Giovanni Calabrese, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000 nel due di coppia, ha contribuito al successo di Genova nel 2022, 2023, 2024. Vanta diversi titoli di campione del mondo come tecnico della ASD Canottieri Gavirate. Da quest'anno è capo allenatore della nazionale italiana di canottaggio settore under 23 e universitario.

Allenatore galeone maschile: Giulio Basso, ha contribuito alle vittorie genovesi nel 2022, 2023 e 2024. Tra il 2015 e il 2021 è stato collaboratore tecnico della nazionale italiana di canottaggio Junior, Under 23 e assoluta. Attuale responsabile tecnico del Centro remiero federale universitario di Pra', allena il Rowing Club Genovese con il quale ha vinto diversi titoli mondiali.

Allenatore galeone femminile - Andrea Ramella, da due anni con il galeone femminile, allena presso la Società Canottieri Santo Stefano al Mare, che ha messo in campo diversi importanti atleti del canottaggio di Coastal Rowing.

