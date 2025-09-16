Genova: si finge carabiniere e ruba gioielli per 180mila euro a un’anziana, arrestato 20enne, complice sottoposta a obbligo di dimora

Si è finto carabiniere per raggirare un’anziana e sottrarle gioielli per un valore complessivo di circa 180mila euro. Il giovane truffatore, un 20enne originario della provincia di Napoli, è stato arrestato grazie alle indagini condotte dai veri militari dell'Arma, che hanno ricostruito l’intera dinamica della truffa.

Tutto è iniziato con un SMS ricevuto da una donna di 80 anni residente a Genova. Il messaggio, apparentemente inviato da un’azienda di pagamenti digitali, la informava dell’imminente autorizzazione di un bonifico da 800 euro dal suo conto corrente. Il testo includeva anche un numero da contattare per bloccare l’operazione.

Preoccupata, l’anziana ha telefonato al numero indicato, ricevendo risposta da un sedicente carabiniere. L’uomo le ha spiegato che il suo nome figurava in un elenco di possibili vittime di frode e che, per proteggerla, era necessario mettere al sicuro i gioielli che custodiva in casa. Poco dopo, un giovane si è presentato alla sua porta, senza divisa né tesserino, e ha ritirato i monili.

L’anziana ha poi denunciato l’accaduto ai veri carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata dell’uomo e del contesto. Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle indagini coordinate dalla Procura di Genova, i militari sono riusciti a individuare il truffatore e la sua complice: una ragazza, anch’ella 20enne e anch’ella originaria della provincia di Napoli, che guidava il veicolo utilizzato per la fuga.

Per il giovane è scattata la custodia cautelare in carcere, con il trasferimento nella casa circondariale di Napoli Poggioreale con l’accusa di truffa aggravata. La complice è stata invece sottoposta all’obbligo di dimora nel proprio Comune di residenza, con l’accusa di favoreggiamento reale, per aver agevolato l’esecuzione del reato.

