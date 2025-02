Genova si conferma leader nell’export per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Secondo uno studio presentato a Milano da Contship Italia e SRM, Genova è il porto di riferimento per le esportazioni delle imprese manifatturiere di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Per le importazioni, invece, Ravenna risulta il porto più utilizzato.

Esportazioni – Il 47% delle 400 aziende intervistate utilizza il porto di Genova per le proprie esportazioni, seguito da La Spezia con il 29% e Ravenna con il 28%. Le destinazioni principali dell’export via mare sono i mercati europei (43%), in particolare il Regno Unito (21%), e il Nord America (33%), con Stati Uniti (25%) e Canada (13%) in evidenza.

Importazioni – Per quanto riguarda le importazioni, il 53% delle imprese si affida al porto di Ravenna, seguito da Genova (29%), Venezia e La Spezia (entrambe al 21%). Le principali aree di approvvigionamento sono l’Asia, in particolare il Far East (52%), con la Cina come principale fornitore per il 49% delle aziende, seguita dall’India (11%). Altri fornitori rilevanti includono Stati Uniti (13%), Canada (6%) e Regno Unito (6%).

Analisi – Lo studio evidenzia la centralità del porto di Genova nelle strategie di export delle imprese del Nord Italia, mentre Ravenna emerge come hub primario per le importazioni, soprattutto dall’Asia. Queste dinamiche sottolineano l’importanza strategica dei porti italiani nel commercio internazionale e la necessità di investimenti continui per mantenere e migliorare la loro competitività.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.