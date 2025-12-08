Cronaca

Genova: scoperta una "discarica" sul fondale marino di Vesima

di R.C.

47 sec

La Guardia Costiera di Genova ha scoperto centinaia di attrezzature balneari abbandonate appartenenti a uno stabilimento. Il gestore è stato denunciato per abbandono di rifiuti

Genova: scoperta una "discarica" sul fondale marino di Vesima
MSC Crociere

La Guardia Costiera di Genova ha individuato un’estesa area del fondale marino di Vesima trasformata, di fatto, in una discarica sommersa. A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, i militari della Capitaneria di Porto hanno effettuato una ricognizione subacquea che ha permesso di rinvenire centinaia di attrezzature balneari abbandonate: lettini, basi per ombrelloni, pedane e vari altri materiali.

Le indagini hanno permesso di risalire a uno degli stabilimenti della zona. Le attrezzature, danneggiate e trascinate in mare da una mareggiata avvenuta a inizio settembre 2025, non erano mai state recuperate dal proprietario, che si era limitato a rimuovere ciò che era rimasto sulla spiaggia, lasciando invece sul fondale tutto ciò che era stato portato via dai marosi.

Il gestore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Genova per il reato di abbandono di rifiuti, secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente, e sarà obbligato a provvedere alla bonifica completa dell’area.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

inquinamento mare fondali

Condividi: