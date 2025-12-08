Genova: scoperta una "discarica" sul fondale marino di Vesima

La Guardia Costiera di Genova ha individuato un’estesa area del fondale marino di Vesima trasformata, di fatto, in una discarica sommersa. A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, i militari della Capitaneria di Porto hanno effettuato una ricognizione subacquea che ha permesso di rinvenire centinaia di attrezzature balneari abbandonate: lettini, basi per ombrelloni, pedane e vari altri materiali.

Le indagini hanno permesso di risalire a uno degli stabilimenti della zona. Le attrezzature, danneggiate e trascinate in mare da una mareggiata avvenuta a inizio settembre 2025, non erano mai state recuperate dal proprietario, che si era limitato a rimuovere ciò che era rimasto sulla spiaggia, lasciando invece sul fondale tutto ciò che era stato portato via dai marosi.

Il gestore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Genova per il reato di abbandono di rifiuti, secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente, e sarà obbligato a provvedere alla bonifica completa dell’area.

