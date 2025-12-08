Genova: giovane arbitro viene aggredito da calciatore. Entrambi a processo

Un giovane arbitro di 18 anni, colpito con un pugno da un giocatore durante una gara di Terza Categoria, finirà a processo insieme al suo aggressore.

Il calciatore dovrà rispondere di lesioni, mentre il direttore di gara è stato citato a giudizio per minacce. Il decreto è stato firmato dal procuratore aggiunto Federico Manotti e il procedimento, davanti al giudice di pace, è fissato per il 15 dicembre.

L’episodio risale al 25 marzo 2023, durante la partita tra Vecchio Castagna e Dinamo Santiago al campo di Quarto Alto. Quasi allo scadere, l’arbitro Emanuele Pergola, 18 anni ma già con due stagioni alle spalle, aveva espulso il giocatore della Dinamo Enrique Alexander Ayala Tafur. Il calciatore aveva reagito sferrandogli un pugno in pieno volto.

La gara venne sospesa sul 5-1 per il Vecchio Castagna e l’arbitro, difeso dall’avvocata Simona Correa, fu portato in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Il giudice sportivo squalificò Ayala per tre anni e tre mesi.

La vicenda non si è però conclusa sul campo. Arbitro e giocatore si sono querelati a vicenda: Pergola accusa l’atleta delle lesioni subite, mentre Ayala sostiene di essere stato minacciato con frasi aggressive e intimidatorie.

Quello di Quarto Alto era il terzo episodio di violenza contro un arbitro in meno di un mese in Liguria. Poco prima, erano stati picchiati l’arbitro Andrea Arnone, 18 anni, durante una gara Under 14, e un altro direttore di gara era stato colpito dal presidente del Recco in Seconda Categoria.

