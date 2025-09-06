Genova: scontro tra bus e auto, due feriti gravi

Un incidente tra un autobus dell'azienda di trasporto pubblico Amt e un'auto stamani a Genova all'incrocio tra corso Buenos Aires e corso Torino ha provocato due feriti gravi: il conducente dello stesso bus e l'automobilista.

L'uomo alla guida dell'autovettura è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari.

Sono intervenute sul posto due ambulanze e un'automedica. Il conducente dell'utilitaria e l'autista del bus sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. La polizia locale ha chiuso temporaneamente la strada in attesa dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

