Genova: scontro in Consiglio comunale, minoranza lascia l’aula dopo l’espulsione di Paola Bordilli

Nuova bagarre in Consiglio comunale a Genova durante la discussione di una delibera di bilancio. Lo scontro è esploso dopo che il presidente dell’aula, Claudio Villa, ha dichiarato inammissibile un ordine del giorno presentato dalla capogruppo della Lega, Paola Bordilli, che chiedeva di sospendere l’efficacia delle nuove tariffe Amt.

Di fronte alle proteste, Villa ha sospeso la seduta e disposto l’allontanamento di Bordilli, ordinando alla polizia locale di accompagnarla fuori dall’aula. L’intervento degli agenti ha scatenato la dura reazione dell’opposizione, che ha abbandonato i lavori in segno di protesta.

In una nota congiunta, le minoranze hanno definito l’episodio “un atto autoritario e sproporzionato che mina il rispetto delle regole democratiche”, chiedendo “le dimissioni immediate del presidente Villa, incapace di garantire equilibrio e imparzialità”.

Toni accesi anche in aula, dove il consigliere di Noi Moderati, Vincenzo Falcone, avrebbe detto al presidente: “Non arrivi a Natale”, come riferito dal collega di Avs Massimo Romeo. La seduta si è conclusa senza discutere le altre due delibere previste all’ordine del giorno.

Nota dei capigruppo minoranza - Gravissimo quanto accaduto oggi in Consiglio Comunale, dove l’opposizione ha deciso di abbandonare l’aula in segno di protesta e solidarietà dopo che il Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Villa, ha ordinato l’espulsione della consigliera Paola Bordilli, facendo intervenire la forza pubblica per zittire una voce scomoda.

La “colpa” della consigliera Bordilli? Aver semplicemente chiesto una sospensione di cinque minuti della seduta, dopo che lo stesso Presidente aveva incredibilmente dichiarato inammissibile l’ordine del giorno che proponeva la sospensione delle nuove tariffe AMT.

Un gesto di normale dialettica politica, trasformato da Villa in un atto di autoritarismo che non ha precedenti nella storia recente del Consiglio Comunale di Genova.

Ci troviamo davanti a un abuso di potere inaccettabile, che calpesta le più basilari regole del confronto democratico. Invece di accettare il dialogo su un tema che tocca direttamente le tasche dei cittadini, la maggioranza ha scelto la via della repressione, arrivando addirittura a far espellere una consigliera — per di più una donna — colpevole solo di voler discutere nel merito di una decisione impopolare.

È una pagina nera per le istituzioni genovesi.

Per questi motivi, i gruppi di opposizione chiedono le dimissioni immediate del Presidente del Consiglio Comunale Claudio Villa, che ha dimostrato in modo evidente di non saper garantire equilibrio, imparzialità e rispetto delle regole democratiche nel suo ruolo.

L’opposizione non accetterà mai che la forza prenda il posto del confronto. Continueremo a difendere con determinazione il diritto di parola e di rappresentanza in aula, a tutela dei cittadini genovesi e della democrazia locale, oggi gravemente offesa da un comportamento indegno di un Presidente del Consiglio Comunale. Così in una nota congiunta i capigruppo di minoranza.

