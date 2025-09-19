Genova: sciopero generale per Gaza, a migliaia nel corteo della Cgil da Cornigliano alla prefettura

Anche Genova ha aderito alla mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil in solidarietà con la popolazione di Gaza. Alcune centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina per partecipare allo sciopero generale cittadino, con un corteo che è partito dai giardini Melis di Cornigliano e ha attraversato la città fino a raggiungere la prefettura. - Si sono riuniti con i lavoratori portuali e i camalli davanti al varco di Ponte Etiopia e poi con gli edili e i pensionati in corteo da Stazione Marittima, i lavoratori della Cgil scesi in piazza per Gaza. Sono alcune migliaia le persone che in corteo si stanno recando davanti alla prefettura di Genova per dare un segnale e provare "a smuovere le coscienze di chi ci governa".

In testa al corteo, lo striscione della Camera del Lavoro di Genova, seguito da quello della Fiom, con la scritta: "Contro la barbarie dell’imperialismo, per l’unità dei lavoratori israeliani e palestinesi".

"La Cgil nazionale ha indicato per oggi una giornata di mobilitazione in tutta Italia, e anche noi a Genova abbiamo deciso di agire – ha spiegato Igor Magni, segretario della Camera del Lavoro genovese –. Avevamo già annunciato che in caso di attacco alla missione della Flotilla avremmo proclamato uno sciopero generale cittadino. Quello che è accaduto nelle ultime ore è drammatico: c'era l’urgenza di manifestare subito, senza attendere".

Lo sciopero, della durata di otto ore, non coinvolge i settori essenziali regolati dalla legge 146. Magni ha sottolineato che la mobilitazione non si esaurirà oggi: "Ci sarà un altro sciopero lunedì, e va bene così. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione, perché la situazione a Gaza, con l’attacco di terra a Gaza City e le persone costrette a fuggire senza meta, è gravissima e richiede risposte immediate".

