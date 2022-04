Genova, schianto in moto. Grave trentenne

di Redazione

L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro le auto parcheggiate

Grave incidente stradale nella notte a Genova. E' accaduto nel quartiere di Albaro, in via Trento, poco dopo la mezzanotte. Un uomo di 30 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro le auto parcheggiate.

Il rumore dell'impatto ha ovviamente allertato gli abitanti che hanno chiamato subito il 118. I medici hanno provveduto ad intubarlo per poi trasportarlo al pronto soccorso del San Martino dove ha passato la notte. Le sue condizioni sono gravi.