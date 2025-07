Maxi Mobility raccoglie 1,2 mln di euro per accelerare la transizione elettrica di taxi e flotte urbane

Maxi Mobility ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di 1,2 Milioni di Euro. Questa operazione consentirà all’azienda di scalare il modello full-electric fleet & charge-as-a-service dedicato a tassisti e flotte aziendali urbane. All’operazione hanno partecipato i Founders, un gruppo di Angel Investors, UniCredit Bank e Motor Valley Accelerator, il programma della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, che ha come co-investitori Plug and Play Tech Center, UniCredit e Fondazione di Modena.

Maxi Mobility abilita la transizione all’elettrico attraverso una formula all-inclusive ad abbonamento mensile, pensata per abbattere le principali barriere all’adozione dei veicoli a zero emissioni: dall’alto investimento iniziale alla frammentazione dei servizi di ricarica, fino alla complessità operativa nella gestione della flotta.

Il servizio include:

– Noleggio di veicoli 100% elettrici senza anticipo, in formula all-inclusive;

– Ricarica illimitata presso una rete in posizioni strategiche, in collaborazione con partner leader del settore;

– Piattaforma digitale per la gestione e l’ottimizzazione della flotta e dei servizi di ricarica;

– Assistenza dedicata 24/7 e onboarding semplificato per agevolare la conversione dei driver.

Il mercato potenziale a cui Maxi si rivolge è in forte espansione: tra Milano e Roma si contano oltre 13.000 licenze taxi attive, con nuove licenze in arrivo grazie al Decreto Asset 2023 che incentiva l’adozione di veicoli ecologici.

La raccolta di questo investimento permetterà a Maxi Mobility di:

– Espandere la flotta già operativa a Milano e Roma;

– Potenziare la propria piattaforma tecnologica e i servizi integrati di ricarica;

– Accelerare lo sviluppo industriale e la scalabilità del modello, in Italia e nei principali mercati europei.

“L’investimento in Maxi Mobility si inserisce pienamente nella nostra missione di promuovere soluzioni concrete e scalabili per la mobilità sostenibile. Maxi affronta una sfida cruciale con un approccio innovativo e pragmatico, rendendo la transizione elettrica realmente accessibile e semplice per tassisti e flotte urbane. Come Motor Valley Accelerator siamo entusiasti di accompagnarli in questa fase di crescita e industrializzazione,” commenta Enrico Dente, Director di Motor Valley Accelerator e Plug and Play.

“L’ingresso di un partner come Motor Valley Accelerator rappresenta per noi una validazione strategica del lavoro svolto e ci dà la spinta per portare la nostra visione su scala industriale”, afferma Gian Paolo Incutti, CEO e Founder di Maxi Mobility. “La mobilità elettrica può diventare davvero accessibile, se costruita attorno ai bisogni concreti di chi la vive ogni giorno”.

Con questo investimento, Maxi Mobility entra ufficialmente nel network di startup ad alto potenziale selezionate da Motor Valley Accelerator, un ecosistema che valorizza l’innovazione italiana nel mondo della mobilità smart e sostenibile.

