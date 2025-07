Amazon lancia a Milano le consegne in giornata con veicoli elettrici: per la prima volta il servizio arriva in Europa

Amazon annuncia l’espansione del servizio di consegne con scooter elettrici nell’area C di Milano anche alle consegne Same Day, ovvero quelle evase nella stessa giornata di ricezione dell’ordine. Milano è la prima città in Europa in cui Amazon ha lanciato le consegne in giornata con veicoli di micromobilità.

Operate dall’hub di micromobilità introdotto da Amazon a Milano nel 2022, il 100% delle consegne in giornata nell’area centrale della città sarà effettuato con cargo scooter elettrici a zero emissioni allo scarico, contribuendo così a ridurre la congestione del traffico.

Oltre alla copertura completa dell’Area C, Amazon estenderà le consegne in giornata tramite micromobilità anche ad altre zone con restrizioni al traffico di Milano, come l’area più ampia dei Navigli e Corso Buenos Aires. Nella zona dei Navigli, le strade strette rendono difficoltoso l’utilizzo dei furgoni tradizionali. Qui, i cargo scooter elettrici possono muoversi agilmente, effettuando consegne a ristoranti, negozi e residenti. Corso Buenos Aires, uno dei principali poli commerciali della città, è molto frequentato e soggetto a restrizioni di parcheggio. La micromobilità si rivela la soluzione ideale per un servizio rapido, silenzioso e a zero emissioni.

“Con l’espansione delle consegne a zero emissioni allo scarico tramite cargo scooter elettrici per il servizio Same Day in tutta l’Area C di Milano vogliamo offrire ai nostri clienti il miglior servizio possibile: veloce, efficiente e sostenibile”, ha dichiarato Gabriele Sigismondi, Country Director di Amazon Logistica in Italia. “La micromobilità ci consente di contribuire al miglioramento della mobilità urbana, in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità, mantenendo gli elevati standard che definiscono il nostro servizio.”

Il servizio di consegna in giornata di Amazon, incluso gratuitamente per i clienti Prime sugli ordini idonei, sta riscuotendo un successo sempre maggiore. In una città come Milano, dove la densità abitativa e le restrizioni al traffico richiedono soluzioni flessibili, la combinazione di efficienza e micromobilità offre una risposta concreta alle esigenze dei clienti, alle sfide della mobilità urbana e alla tutela dell’ambiente.

Questo programma fa parte dell’impegno più ampio di Amazon per la decarbonizzazione dei trasporti. Nel 2022, Amazon ha annunciato l’intenzione di investire 1 miliardo di euro per decarbonizzare la rete dei trasporti dei suoi partner di consegna in Europa. Ad oggi, l’azienda gestisce 60 hub di micromobilità in oltre 45 città europee, tra cui le sette città italiane di Milano, Napoli, Genova, Bologna, Roma, Trento e Firenze, che consentono di effettuare consegne più sostenibili grazie all’uso di veicoli come cargo scooter elettrici e cargo bike.

Amazon collabora con decine di partner di consegna in tutta Italia, offrendo opportunità occupazionali a migliaia di persone. Tutti i conducenti – inclusi quelli che operano con cargo scooter elettrici – sono assunti al livello G1 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il Trasporto e la Logistica.

