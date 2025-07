Skymetro: incontro Salis-Salvini il 6 agosto a Roma per progetto alternativo di mobilità in Valbisagno

Il 6 agosto è previsto un incontro tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per affrontare la questione dello Skymetro e del futuro della mobilità in Valbisagno. Al centro del confronto ci saranno i finanziamenti destinati all’opera: circa 400 milioni complessivi, di cui 19 già impiegati nella fase progettuale. L'obiettivo è valutare se tali risorse possano essere riutilizzate in un nuovo bando previsto per il 2026, o capire quali saranno le conseguenze qualora ciò non fosse possibile.

La notizia è stata data in aula dall'assessore Massimo Ferrante, che ha risposto a un'interrogazione dei leghisti Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, dicendo tra l'altro: ""Mi chiedo come mai, secondo il centrodestra, opporsi allo Skymetro venga visto come un atto ideologico, mentre sostenerlo sarebbe invece una scelta tecnica".

