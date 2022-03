Genova, ennesimo incidente stradale. Pedone investito da una moto: è in rianimazione

di Redazione

L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Si trova in rianimazione.

Ancora un grave incidente stradale a Genova. Un uomo di circa 40 anni è stato investito oggi mentre attraversava la strada in via Moresco, nel quartiere di Marassi.

Gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire l'esatta dimanica dell'incidente.

E' l'ennesimo grave incidente stradale avvenuto a Genova in questi primi mesi dell'anno.