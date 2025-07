Bari: aggiudicata fornitura di 42 bus elettrici per sistema Bus Rapid Transit

E' stato pubblicato sull’Albo pretorio comunale il documento con cui la ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP approva l’aggiudicazione condizionata in favore di KMOBILITY s.p.a. della gara europea per la fornitura di 42 Bus elettrici per il sistema BRT (Bus Rapid Transit), nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2 Componente C2 Investimento 4.2. Sviluppo trasporto rapido di massa”.

A fronte di cinque offerte presentate da altrettanti operatori economici (BYD EUROPE; KMOBILITY s.p.a.; YES-EU s.r.l.; PAGLIANI SERVICE s.r.l.; r.t.i. POWERBUS s.r.l. – YUTONG SPAIN HOLDCO sl), la proposta di KMOBILITY è risultata quella più vantaggiosa, conseguendo un punteggio complessivo pari a 89,45/100 e offrendo un ribasso del 5,94% sull’importo a base di gara (€ 33.894.000,00, oltre IVA), e quindi un prezzo di € 31.880.696,40, oltre IVA.

Ai sensi del comma 7, art.32 del D.Lgs. n.50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al completamento con esito positivo delle residue verifiche – tuttora in corso – in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dalla stesso dichiarati in sede di gara, di quelli dell’ausiliaria per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (previsti dall’art. 11 sub c.3) e c.4) del bando di gara), KARSAN EUROPE s.r.l., nonché sugli amministratori del socio unico persona giuridica della predetta ausiliaria KARSAN, e della MAURELLI DISTRIBUZIONE s.p.a., ausiliaria del concorrente primo classificato in relazione all’avvalimento premiale.

Come noto, i 42 bus elettrici dovranno avere lunghezza compresa tra 18 e 18.75 metri, larghezza tra 2.30 e 2.55, altezza non superiore a 4 metri, con capienza minima di 110 passeggeri, di cui 35 a sedere. L’intervallo minimo richiesto tra due ricariche complete sarà di 145 chilometri. Tutti i veicoli dovranno essere conformi alle normative vigenti, affinché siano già omologati e immediatamente utilizzabili nei servizi di trasporto pubblico locale.

