Genova, moto contro tir: grave una ragazza

di Redazione

L'incidente sulla strada che porta agli Erzelli in corrispondenza dell'incrocio con lo svincolo di Genova Aeroporto. La donna è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante

Una ragazza è in gravi condizioni per un incidente avvenuto stamattina sulla strada che porta agli Erzelli, in corrispondenza con l'incrocio dello svincolo autostradale di Genova aeroporto.

La moto che trasportava la ragazza sul sellino posteriore si è scontrata con un tir, finendo la propria corsa sotto il pesante pezzo. Una gamba della giovane donna è rimasta incastrata. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per sollevare il tir e liberarla.

Le condizioni sono parse subito molto gravi, immediato il trasporto a Villa Scassi.

Ricoverato anche il conducente del mezzo, che però è entrato nello stesso Ospedale con un più rassicurante codice giallo.

Ancora da chiarire la dinamica. Sembra accertato che i due ragazzi stessero salendo verso gli Erzelli, mentre il tir si avvicinava all'incrocio. La segnaletica e i diritti di precedenza sono piuttosto chiari, ma purtroppo spesso in quel punto si notano manovre azzardate.

Saranno ovviamente le forze dell'ordine a dover stabilire quello che è successo.

La strada è rimasta chiusa per ore: prima per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e poi per tutti i rilievi.

Il traffico è stato deviato, ma diversi camion e anche un autobus sono rimasti bloccati.