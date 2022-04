Genova, scarsa igiene: chiuso un altro ristorante di sushi

di Redazione

Gli agenti della polizia locale hanno trovato persino escrementi di topo oltre tanta sporcizia

Ancora un ristorante di sushi chiuso a Genova per scarsa igiene. I sigilli sono scattati alle porte di un locale di corso Torino, nel quartiere della Foce, dove gli agenti della polizia locale hanno trovato persino escrementi di topo oltre tanta sporcizia e alimenti coservati in pessime condizioni

Sul posto anche personale dell' Asl 3 che ha evidenziato le problematiche e redatto il verbale. Il titolare è stato denunciato e dovrà pagare una multa di 8.000 euro.

Nei giorni scorsi, sempre a Genova, era stato chiuso un altro ristorante sushi “all you can eat” nel centro di Genova. Dopo essersi messo in regola con le norme igieniche ha ora riaperto i battenti.