Genova, scarsa igiene e insetti: chiuso il sushi di De Ferrari

di Redazione

I controlli hanno messo in evidenza una evidente mancanza di igiene. Sporco ovunque, cibi mal conservati

Sigilli al sushi di via XX Settembre nel cuore del centro di Genova. Gli agenti della polizia locale, insieme all'Asl 3, hanno fatto un blitz all'interno del ristorante nella giornata di ieri proprio durante l'ora di pranzo.

I controlli hanno messo in evidenza una evidente mancanza di igiene. Sporco ovunque, cibi mal conservati e personale senza mascherine. In cucina e nelle dispense sono stati trovati anche insetti.

Il gestore dovrà pagare una multa di 8.000 euro.