Genova, San Martino: paziente psichiatrico 25enne si allontana dal reparto, ritrovato ferito poco lontano

La Direzione Sanitaria del Policlinico San martino segnala che un ragazzo di 25 anni si è allontanato dalla Clinica Psichiatrica ed SPDC ed è stato ritrovato ferito nei pressi del perimetro collinare che si affaccia sul padiglione Specialità.

Sono subito scattate le indagini interne coordinate dalla nuova Direzione Sanitaria, per comprendere le dinamiche dell’accaduto. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso, dove lo stanno processando in urgenza. Presenti sul posto anche rappresentanti della Forze dell’Ordine.