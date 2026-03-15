Savona: malore su nave da crociera, anziano salvato dalla Guardia Costiera

Un uomo di 76 anni, passeggero della nave da crociera Costa Smeralda che ieri sera si è sentito male mentre la nave si trovava in navigazione dal porto di Savona a quello di Marsiglia, è stato soccorso dalla Guardia costiera di Imperia.

L'intervento è partito dopo la telefonata del comandante dell'imbarcazione, che segnalava il malore. E' così scattata "MedEvac", l'evacuazione medica in coordinamento con il servizio di emergenza sanitaria di Imperia e il comando della nave da crociera che nel frattempo ha modificato la rotta avvicinandosi alla terraferma per abbattere i tempi di soccorso.

Malgrado le cattive condizioni del mare, la motovedetta Cp882 è partita da Imperia e ha raggiunto in breve tempo la nave, imbarcando l'uomo e uno dei medici di bordo e facendo rotta verso il porto di Imperia Porto Maurizio dove l'anziano è stato preso in consegna dal personale sanitario per essere portato in ospedale.

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