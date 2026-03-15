Genova, Polizia: due arresti in 24 ore per furto in tabaccheria e aggressione a agenti

Nel giro di poche ore la Polizia di Stato di Genova ha effettuato due arresti per episodi distinti di violenza e reati contro il patrimonio e la pubblica sicurezza.

Il primo intervento è avvenuto ieri pomeriggio in via Quarto, dove un equipaggio del Commissariato San Fruttuoso ha notato un uomo correre inseguito da un cittadino che segnalava un furto nella propria tabaccheria. Gli agenti, supportati da una volante dell’UPGSP, hanno raggiunto il sospetto in Viale Des Geneys, dove il 32enne di nazionalità libica si è scagliato contro di loro nel tentativo di fuggire. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un grosso coltello, una lametta e del tabacco appena sottratto dal negozio. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo, difeso dall’avvocato Cento Dora, sarà processato per direttissima nella mattinata di domani.

Il secondo intervento è avvenuto ieri sera in Piazzale Iqbal Masih, presso il terminal traghetti. Gli agenti dell’UPGSP sono intervenuti su segnalazione del personale di un centro commerciale: un 31enne rumeno, seduto a un tavolo e intento a bere una birra, si rifiutava di uscire alla chiusura del locale. Alla richiesta di allontanarsi, l’uomo ha reagito con insulti, minacce e violenza fisica, causando sette giorni di prognosi agli agenti. Anche in Questura, il soggetto ha continuato ad aggredire il personale e ha danneggiato una porta, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Difeso dall’avvocato Federico Fiore, il 31enne deve rispondere di resistenza, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e ubriachezza.

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